В Грузии анонсировали фундаментальную перезагрузку отношений с США

Отношения Грузии и Соединенных Штатов ждет фундаментальная перезагрузка. Такое заявление сделал премьер-министр республики, выступая на брифинге 2 октября.
Ираклий Кобахидзе отметил, что нынешний режим отношений просуществует до конца этого года.
"Мы концентрированы на выборах. Выборы проводятся и в США. До конца года тот режим отношений, который нам не нравится, будет сохраняться на определенном уровне"
– глава правительства
Он подчеркнул, что изменений в отношениях двух стран стоит ждать лишь в 2025 году.
"Мы уверены, что в следующем году начнется качественная и фундаментальная перезагрузка отношений после того, как завершатся выборы как в одной, так и в другой стране"
– Ираклий Кобахидзе
Напомним, в конце текущего месяца в Грузии пройдут очередные выборы в парламент. Они состоятся 26-го октября. Выборы президента в США запланированы на 5-е ноября.