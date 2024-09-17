Вестник Кавказа

В Грузии анонсировали фундаментальную перезагрузку отношений с США

Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Премьер Грузии сообщил о скорой тотальной перезагрузке с Соединенными Штатами. По его словам, она начнется после выборов, которые пройдут в обеих странах в течение ближайшего месяца.

Отношения Грузии и Соединенных Штатов ждет фундаментальная перезагрузка. Такое заявление сделал премьер-министр республики, выступая на брифинге 2 октября.

Ираклий Кобахидзе отметил, что нынешний режим отношений просуществует до конца этого года.

"Мы концентрированы на выборах. Выборы проводятся и в США. До конца года тот режим отношений, который нам не нравится, будет сохраняться на определенном уровне"

– глава правительства

Он подчеркнул, что изменений в отношениях двух стран стоит ждать лишь в 2025 году.

"Мы уверены, что в следующем году начнется качественная и фундаментальная перезагрузка отношений после того, как завершатся выборы как в одной, так и в другой стране"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, в конце текущего месяца в Грузии пройдут очередные выборы в парламент. Они состоятся 26-го октября. Выборы президента в США запланированы на 5-е ноября.

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