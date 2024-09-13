Вестник Кавказа

Главное условие перезагрузки отношений с США назвали в Тбилиси

Главное условие перезагрузки отношений с США назвали в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские власти готовы пойти на перезагрузку связей с Америкой только в том случае, если Вашингтон выполнит одно важное условие – перестанет озвучивать ложные обвинения, заявил председатель парламента.

Перезагрузка грузино-американских отношений возможна только тогда, когда власти США прекратят предъявлять Грузии ложные обвинения, рассказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он напомнил, что Тбилиси уже неоднократно заявлял о готовности к такой перезагрузке.

"Но для того чтобы отношения были перегружены, должны прекратиться те ложные обвинения, которые звучат в адрес Грузии и грузинского народа, и те ложные нарративы, которые распространяются в связи с Грузией"

– Папуашвили

Политик уточнил, что имеет в виду американские санкции против нескольких стражей порядка. Полицейские попали в черный список США после того, как поработали на митингах против закона об иноагентах, которые в итоге вылились в массовые беспорядки, с "коктейлями Молотова", которые летели в правоохранителей.

Папуашвили напомнил, что полицейский всегда действует от лица государства и представляет его, поэтому атака на полицейского приравнивается к нападению на государство. Тем более, что в итоге США заняли сторону демонстрантов, которые нарушали порядок и несли угрозу для общества, а не сторону тех, кто защищал от них.

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