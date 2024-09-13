Грузии на Западе нужны не опекуны, а партнеры

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал подход США к отношениям с Грузией: по его словам, Вашингтон занял по отношению к Тбилиси роль опекуна, тогда как Грузии нужен партнер.

Грузия не нуждается в опеке, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, говоря об отношениях с Западом.

По его словам, он опечален тем отношением, которое страны Запада проявляют к Грузии.

"Для восстановления отношений необходимы честность и доброе намерение. Если кто-то хочет опекать нас и направлять в том направлении, которое считает нужным, то это никак не получится"

– Папуашвили

Политик пояснил, что ранее несколько великих стран, взаимодействуя с Грузией, совершили одну и ту же ошибку: они пытались поставить дружбу с Тбилиси на пользу своим интересам, передает АПА.

"Важно прекратить ложные обвинения и слухи в адрес грузинского народа и его правительства"

– спикер

Чего ждать Грузии от Запада?

Политолог Рамаза Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что полного разрыва отношений Грузии с западными странами не произойдет, поскольку они слишком крепко связаны рядом экономических проектов.

"Что бы ни говорили и чем бы ни угрожали сейчас на Западе, весьма сомнительно, что та же Европа готова отказаться от контактов с Грузией. Хотя бы потому, что не так давно ЕС профинансировал на очень серьезную сумму прокладку энергетического кабеля между Грузией и Европой по дну Черного моря. Если бы в Еврокомиссии в целом ставили под сомнения перспективы взаимоотношений с Грузией, таких значительных экономических шагов они бы не делали", - прежде всего сказал он.

"Поэтому в целом мы сейчас являемся свидетелями политического давления на грузинское руководство без намерений серьезно разрушать установившиеся контакты. Можно сказать, что не так серьезно льет дождь, как гремит гром. И грузинские власти, получается, реагируют сейчас именно на "гром" из ЕС, а не на "дождь". Хороший пример: в США заявляют, что ввели санкции против 40 человек – предполагается, что против неудобных для Вашингтона политиков – но никто не знает, о ком идет речь, имена не названы. Сейчас добавили санкции против еще 60 человек, но из них названы только четверо, причем серьезные эшелоны власти остались без санкций", - обратил внимание Рамаз Сакварелидзе.

"Заметьте, что Ираклий Кобахидзе собирается лететь в США на Генассамблею ООН, и ему въезд в Штаты не закрыт. Поэтому остается впечатление, что эти громкие слова — "санкции" — говорятся для того, чтобы напугать Грузию, но не наносить по ней серьезного удара. Напугать Грузию они хотят, чтобы заставить грузинский народ сделать "правильный выбор" на парламентских выборах и не голосовать за сегодняшнее правительство. И тут становится очевидным, для чего затеяны все нынешние "громы и молнии" – для пиара группы Михаила Саакашвили", - отметил политолог.

"Блок партий вокруг "Единого национального движения" – единственная альтернатива "Грузинской мечте". Беспрецедентное давление на Грузию, какого не бывало никогда раньше, оказывается для увеличения числа голосов за группу Саакашвили. При этом Запад явно планирует сотрудничать с Грузией и далее, просто не с нынешним руководством. Западные политики стараются запугать грузинское население, что страна останется в изоляции, надеясь, что люди проголосуют за Саакашвили. В этом и весь смысл антигрузинской риторики, которая направлена только против правящей партии, так как ЕНД Евросоюзу и США удобнее", - заключил Рамаз Сакварелидзе.