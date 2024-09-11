Вестник Кавказа

Грузия предупредила о возможном пересмотре отношений с США

Грузия предупредила о возможном пересмотре отношений с США
© Фото: правительство Грузии
Если Вашингтон не откажется от нынешней деструктивной политики в отношении Тбилиси, власти Грузии радикально пересмотрят отношения с Америкой. Такое предупреждение озвучил на встрече с послом США премьер Ираклий Кобахидзе.

Грузинское руководство близко к глобальному пересмотру отношений с Америкой. Соответствующее заявление сделал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в ходе беседы с послом США Робин Данниган.

Как заявили в пресс-службе правительства Грузии, на переговорах грузинский политик предупредил, что введение санкций против Грузии, о котором стало известно накануне, Вашингтон оказался близок к решительному моменту: если он пойдет еще на один такой же шаг, то Тбилиси может значительно пересмотреть свои позиции по двусторонним отношениям.

Кобахидзе заявил, что обеспокоен американскими санкциями, вводя которые Вашингтон планировал помочь грузинской оппозиции в преддверии выборов в парламент, которые состоятся 26 октября, однако на самом деле поступил контрпродуктивно: эти меры не помогут противникам правящей "Грузинской мечты" – так же, как и не "напугают" власть.

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