В США перечислили главные причины введения санкций против Грузии

Власти Соединенных Штатов продолжат пересматривать отношений с Грузией. Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями правительства республики.

В Госдепартаменте объяснили, почему Соединенные Штаты решили включить в санкционные списки несколько граждан Грузии и ввести визовые ограничения для десятков граждан страны. Глава пресс-службы ведомства отметил, что это связано с продолжающимся пересмотром отношений с республикой Южного Кавказа.

"Эти действия стали результатом продолжающегося всеобъемлющего пересмотра всего двустороннего сотрудничества в Грузии в связи с постоянными антидемократическими действиями, а также ложными заявлениями высокопоставленных руководителей правительства Грузии, которые противоречат духу наших отношений с правительством Грузии, длящихся уже несколько десятилетий"

– Мэттью Миллер

Он уточнил, что Вашингтон глубоко обеспокоен антидемократическими действиями грузинского правительства, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО.

"Помимо принятия так называемого закона об иностранном влиянии, мы стали свидетелями того, как правительство Грузии неоднократно жестоко расправлялось с грузинскими гражданами, протестовавшими против этого закона"

– руководитель пресс-службы

Напомним, накануне несколько граждан Грузии попали под санкции США. Кроме того, США анонсировали введение визовых ограничений в отношении примерно 60 граждан республики и членов их семей.