Свыше 60 граждан Грузии попали под визовые ограничения США

Группа грузинских граждан угодила под санкции США. В отношении десятков граждан республики вводятся визовые ограничения.

Соединенные Штаты включили в санкционные списки несколько граждан Грузии. Об этом сказано в распространенном 16 сентября заявлении Госдепартамента.

Под ограничительные меры попали два "лидера экстремистской группировки", руководитель одного из департаментов МВД и его заместитель.

В пресс-службе Госдепа отметили, что все эти люди причастны к серьезным нарушениям прав человек.

В заявлении также говорится, что в отношении еще более чем 60 грузинских граждан вводятся визовые ограничения за подрыв демократии. В их число входят высокопоставленные чиновники, бизнесмены, правоохранители, законодатели, а также их близкие.