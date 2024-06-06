Вестник Кавказа

Свыше 60 граждан Грузии попали под визовые ограничения США

Свыше 60 граждан Грузии попали под визовые ограничения США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группа грузинских граждан угодила под санкции США. В отношении десятков граждан республики вводятся визовые ограничения.

Соединенные Штаты включили в санкционные списки несколько граждан Грузии. Об этом сказано в распространенном 16 сентября заявлении Госдепартамента.

Под ограничительные меры попали два "лидера экстремистской группировки", руководитель одного из департаментов МВД и его заместитель.

В пресс-службе Госдепа отметили, что все эти люди причастны к серьезным нарушениям прав человек.

В заявлении также говорится, что в отношении еще более чем 60 грузинских граждан вводятся визовые ограничения за подрыв демократии. В их число входят высокопоставленные чиновники, бизнесмены, правоохранители, законодатели, а также их близкие.

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