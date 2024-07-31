Байден разочаровался в грузинских властях

Президент США написал письмо своей грузинской коллеге. В нем американский лидер подчеркнул, что он разочарован последними действиями руководства республики.

Президент Соединенных Штатов разочарован действиями руководства Грузии. Об этом Джо Байден написал в письме грузинской коллеге Саломе Зурабишвили.

Он подчеркнул, что последние шаги властей республики идут вразрез с принципами демократии.

"Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление... Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах"

– американский лидер

При этом он обратил внимание на то, что, несмотря на охлаждение отношений с Грузией, США остаются приверженными евроинтеграции республики Южного Кавказа.

Закон об иноагентах

Первая попытка принять этот скандальный закон была предпринята властями Грузии весной 2023 года, однако она не увенчалась успехом из-за массовых демонстраций. Через год руководство республики вернулось к рассмотрению документа, а в июне он был принят.