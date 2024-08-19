Вестник Кавказа

Армения обстреляла позиции Азербайджана

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские военные подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии. За последние дни подразделения ВС Армении неоднократно обстреливали позиции Азербайджана.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия, позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны АР.

В ведомстве заявили, что обстрел велся 5 января с 22:00 до 22:10 по местному времени. Военные открыли огонь по позициям в селах Забух и Джагазур в Лачинском районе.

В МО Азербайджана добавили, что армянские военные за последние дни несколько раз стреляли по позициям азербайджанских солдат. Все случаи зарегистрированы.

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