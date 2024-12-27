Вестник Кавказа

Самолет "Уральских авиалиний" не смог вылететь из Шарм-эш-Шейха

Самолет "Уральских авиалиний" не смог вылететь из Шарм-эш-Шейха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У аэробуса российской авиакомпании "Уральские авиалинии" при вылете из международного египетского аэропорта в курортном Шарм-эш-Шейхе отказал двигатель №1, самолет вернулся в воздушную гавань.

Пассажирский самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх, не успев даже набрать полетный эшелон, сообщило министерство гражданской авиации Египта.

"В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная посадка российского самолета после того, как его попросили вернуться из-за внезапной технической неисправности"

- аккаунт в соцсетях министерства гражданской авиации Египта

Причиной возвращения самолета, летевшего в Екатеринбург, в аэропорт вылета стало сообщение о неисправности в одном из его двигателей. Самолет перевозил 236 пассажиров, к счастью, обошлось без пострадавших.

Фактически самолет садился в египетском аэропорту без одного двигателя – это подтвердили и египетские техники, обследовавшие воздушное судно после посадки.

То же заявили и в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", отметив, что двигатель №1 отказал еще при наборе высоты на эшелоне 150.

Сейчас пассажиры авиалайнера размещены в отелях аэропорта Шарм-эш-Шейха – они ждут прибытия резервного борта компании, который уже отправлен в Египет,– добавили в пресс-службе.

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