Вестник Кавказа

В Крыму находят новые участки с мазутом

В Крыму находят новые участки с мазутом
© Фото: МЧС России
Спасатели обнаружили в Крыму новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров – мазутные пятна добрались до заповедника "Опукский", южной оконечности Керченского полуострова и до пляжей Севастополя.

Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, в том числе в заповеднике "Опукский" и у Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова, сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

"В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе 2 вновь выявленных участка выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более 2 километров; в районе природного заповедника "Опукский" - более 4 километров"

- МЧС России

Пятна мазута обнаруживаются и на севастопольских пляжах, и хотя пока они не носят массового характера, для мониторинга и уборки пляжей будут привлечены волонтеры, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

Всего на Кубани и в Крыму на сегодня собрано более 86 тыс т загрязненного грунта, в Керченском проливе собрано 25 т нефтеводяной смеси, добавили в МЧС России.

Напомним, после крушения в море двух танкеров, перевозивших мазут, экологическая катастрофа наблюдается в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. В Новороссийске сообщают о погибших дельфинах. Море снова штормит, что уже привело к повторным загрязнениям береговой линии Анапы, а также к распространению нефтепродуктов - их заметили неподалеку от Крыма - на участке от входа в Керченский пролив до Крымского моста.

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