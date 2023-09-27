Мазут с потерпевших крушение танкеров добрался до Крыма

С потерпевших аварию танкеров произошел новый выброс мазута, на этот раз – в районе крымской Керчи: его уже начали собирать спасатели и экологи, в работах в акватории задействованы два спасательных судна.

Выброс в море и на берег мазута с потерпевших крушение танкеров произошел на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Еникале. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Еникале произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров. Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчи"

- Олег Крючков со ссылкой на зампредседателя Совета министров Крыма Игоря Михайличенко

Сейчас очисткой побережья Керчи занимаются 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники, в том числе суда морской спасательной службы "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев".

Напомним, ранее сегодня в МЧС России рассказали: чтобы ликвидировать загрязнение мазутом на 54 км береговой линии в Краснодарском крае понадобится как минимум месяц. В Анапе мазут обнаружен на 44 км побережья, в Темрюкском районе – на 10 км. В работах на побережье заняты более 6 тыс человек, а также свыше 300 единиц техники.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, убрать выявленное на сегодня загрязнение получится примерно за месяц. При этом во второй половине весны предстоит второй этап работ: изменится температура морской воды, из-за чего тяжелая фракция, что сейчас осела на дне, поднимется к поверхности.