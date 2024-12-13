МЧС: мазутом загрязнено 54 км береговой линии на Кубани

В Краснодарском крае загрязнение мазутом выявлено на 54 км береговой линии, поделились в МЧС России.
"МЧС России продолжает очищать береговую линию в Краснодарском крае. Всего необходимо освободить от загрязнений 54 км. Из них в Анапе - 44 км; в Темрюкском районе - 10 км"
– ведомство
В работах на побережье заняты более 6 тыс человек, а также свыше 300 единиц техники. Всего в танкерах перевозилось около 9,2 тыс т мазута, но береговой линии достигли не все нефтепродукты. Несколько тысяч тонн мазута, смешанного с песком, уже убрали с пляжей Кубани.
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, убрать выявленное на сегодня загрязнение получится примерно за месяц. При этом во второй половине весны предстоит второй этап работ: изменится температура морской воды, из-за чего тяжелая фракция, что сейчас осела на дне, поднимется к поверхности.
"Когда она будет подниматься, она не должна оказаться на берегу, мы ее должны собрать, пока она в море - это стратегическая сегодня задача"
– Кондратьев