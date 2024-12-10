Вестник Кавказа

Более 45 га оказались загрязнены мазутом в парке "Анапская пересыпь"

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Значительные пространства природного парка "Анапская пересыпь" на Кубани оказались в зоне загрязнения, проводятся работы по очистке природной территории. Также спасены редкие птицы.

В природном парке "Анапская пересыпь" в зоне загрязнения мазутом оказались более 45 га территории, сообщили в минприроде Кубани

"На сегодняшний день на территории природного парка остается загрязнение общей площадью более 45 гектаров. Нефтепродукты находятся как в виде рассеянных пятен, так и образуют сплошные участки загрязнения"

– минприроды Краснодарского края 

Сейчас добровольцы и спасатели активно борются с загрязнениями. В особо сложных случаях, когда толщина загрязненного нефтепродуктами грунта составляет более 10 см, применяется спецтехника. 

Сообщается, что из зоны экологического бедствия спасены более 30 птиц.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
660 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спецтехника будет очищать пляжи Анапы от мазута

Спецтехника будет очищать пляжи Анапы от мазута

Туристы продолжают бронировать отдых в Анапе

Туристы продолжают бронировать отдых в Анапе

Более 5 тыс спасателей и волонтеров устраняют последствия разлива мазута на Кубани

Более 5 тыс спасателей и волонтеров устраняют последствия разлива мазута на Кубани

100 птиц спасены от разлива нефти в Анапе

100 птиц спасены от разлива нефти в Анапе

Анапский пляж практически очищен от мазута

Анапский пляж практически очищен от мазута

Более 4 км берега в Анапе очистили от последствий разлива мазута

Более 4 км берега в Анапе очистили от последствий разлива мазута

В Анапе нефтью загрязнено 35 км береговой линии

В Анапе нефтью загрязнено 35 км береговой линии

Разлив нефтепродуктов не повлиял на туризм в Анапе

Разлив нефтепродуктов не повлиял на туризм в Анапе

Разлив нефтепродуктов привел к введению режима ЧС в Анапе

Разлив нефтепродуктов привел к введению режима ЧС в Анапе

Анапа хочет принять десятки тысяч туристов в новогодние праздники

Анапа хочет принять десятки тысяч туристов в новогодние праздники

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы