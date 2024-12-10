Более 45 га оказались загрязнены мазутом в парке "Анапская пересыпь"

Значительные пространства природного парка "Анапская пересыпь" на Кубани оказались в зоне загрязнения, проводятся работы по очистке природной территории. Также спасены редкие птицы.

В природном парке "Анапская пересыпь" в зоне загрязнения мазутом оказались более 45 га территории, сообщили в минприроде Кубани.

"На сегодняшний день на территории природного парка остается загрязнение общей площадью более 45 гектаров. Нефтепродукты находятся как в виде рассеянных пятен, так и образуют сплошные участки загрязнения"

– минприроды Краснодарского края

Сейчас добровольцы и спасатели активно борются с загрязнениями. В особо сложных случаях, когда толщина загрязненного нефтепродуктами грунта составляет более 10 см, применяется спецтехника.

Сообщается, что из зоны экологического бедствия спасены более 30 птиц.