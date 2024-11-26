Мазут продолжает вытекать из танкера в Черном море

Из танкера, который потерпел крушение в Черном море, продолжает вытекать мазут. Шлейф загрязнения воды растянулся на 55 км.

Из потерпевшего крушение в Черном море танкера, который перевозил нефтепродукты, все еще вытекает мазут, заявил, глава отдела дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Он отметил, что нефтепродукты вытекают из топливных хранилищ судна "Волгонефть 212", утечка мазута из второго танкера в море в настоящее время не зафиксирована, пишет ТАСС.

Стоит добавить, что 19 декабря разлив нефтепродуктов после смены ветра изменил траекторию. Шлейф загрязнения Черного моря растянулся на 55 км от места затопления корабля.