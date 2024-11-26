Вестник Кавказа

Мазут продолжает вытекать из танкера в Черном море

Дикий пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из танкера, который потерпел крушение в Черном море, продолжает вытекать мазут. Шлейф загрязнения воды растянулся на 55 км.

Из потерпевшего крушение в Черном море танкера, который перевозил нефтепродукты, все еще вытекает мазут, заявил, глава отдела дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Он отметил, что нефтепродукты вытекают из топливных хранилищ судна "Волгонефть 212", утечка мазута из второго танкера в море в настоящее время не зафиксирована, пишет ТАСС.

Стоит добавить, что 19 декабря разлив нефтепродуктов после смены ветра изменил траекторию. Шлейф загрязнения Черного моря растянулся на 55 км от места затопления корабля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Разлив мазута угрожает экологии Тамани

Разлив мазута угрожает экологии Тамани

Почему на Новый год пьют шампанское и едят икру: история, традиции и приметы

Почему на Новый год пьют шампанское и едят икру: история, традиции и приметы

Крушение танкеров в Керченском проливе – что ждет Абхазию?

Крушение танкеров в Керченском проливе – что ждет Абхазию?

«Щелкунчик» в постановке Большого театра покажут в Сириусе

«Щелкунчик» в постановке Большого театра покажут в Сириусе

Крымским спасателям удалось эвакуировать экипаж тонущего танкера

Крымским спасателям удалось эвакуировать экипаж тонущего танкера

В Керченском проливе спасают экипаж российского танкера

В Керченском проливе спасают экипаж российского танкера

Новые круизные лайнеры начнут плавание по России

Новые круизные лайнеры начнут плавание по России

Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Зимние пляжи Краснодарского края откроются в декабре

Зимние пляжи Краснодарского края откроются в декабре

Нефтяное пятно увидели в море в Новороссийске

Нефтяное пятно увидели в море в Новороссийске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы