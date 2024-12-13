Вестник Кавказа

Спецтехника будет очищать пляжи Анапы от мазута

Восстановление Карабаха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Загрязнение нефтепродуктами на черноморском побережье не удается убрать лопатами. К работам привлечена крупная техника, поделился мэр Анапы.

В Анапе очищать пляжи от мазута сегодня начинает крупная техника, сообщил глава города Василий Швец.

В Краснодарском крае нефтепродуктами загрязнено более 45 км береговой линии, в основном это территория от Темрюка до Анапы. Тысячи волонтеров принимают участие в очистке пляжей, но это недостаточная мера.

«Мы сначала думали, что можно только лопатами сверху подсобирать, начали копать, а там уже ниже слой. В общем, не подходит. Сейчас большую дорожно-строительную технику сюда уже вызвали»

– Швец

Он добавил, что спецтехника начнет работать в четверг, а с пятницы работа будет проводиться в полном формате.

На ближайшие дни фронт работ определен.

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