Спецтехника будет очищать пляжи Анапы от мазута

Загрязнение нефтепродуктами на черноморском побережье не удается убрать лопатами. К работам привлечена крупная техника, поделился мэр Анапы.

В Анапе очищать пляжи от мазута сегодня начинает крупная техника, сообщил глава города Василий Швец.

В Краснодарском крае нефтепродуктами загрязнено более 45 км береговой линии, в основном это территория от Темрюка до Анапы. Тысячи волонтеров принимают участие в очистке пляжей, но это недостаточная мера.

«Мы сначала думали, что можно только лопатами сверху подсобирать, начали копать, а там уже ниже слой. В общем, не подходит. Сейчас большую дорожно-строительную технику сюда уже вызвали»

– Швец

Он добавил, что спецтехника начнет работать в четверг, а с пятницы работа будет проводиться в полном формате.

На ближайшие дни фронт работ определен.