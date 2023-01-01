Иванишвили поздравил патриарха Грузии с днем рождения

Основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил Католикос-патриарха Грузии Илию II с 92-летием. Политик отметил значительный вклад патриарха в сохранении духовной силы грузинского народа.
Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили направил поздравление Католикос-патриарху Грузии Илии II по случаю его дня рождения. Главе Грузинской православной церкви исполнилось 92 года.
В своем поздравлении Иванишвили подчеркнул значительный вклад патриарха в сохранении ценностей грузинского народа.
"Заслуги Его Святейшества в сохранении и укреплении духовной силы грузинского общества неизмеримы. Его труд и самоотверженность неоценимы – вот уже 47-й год со дня своего интронизации наш Патриарх стоит на страже единства, самобытности и ценностей грузинской нации"
– Бидзина Иванишвили
Отметим, что Илия II занимает патриарший престол Грузии с 1977 года.