Вестник Кавказа

Иванишвили поздравил патриарха Грузии с днем рождения

Иванишвили поздравил патриарха Грузии с днем рождения
© Фото: сайт Грузинской Православной Церкви
Основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил Католикос-патриарха Грузии Илию II с 92-летием. Политик отметил значительный вклад патриарха в сохранении духовной силы грузинского народа.

Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили направил поздравление Католикос-патриарху Грузии Илии II по случаю его дня рождения. Главе Грузинской православной церкви исполнилось 92 года. 

В своем поздравлении Иванишвили подчеркнул значительный вклад патриарха в сохранении ценностей грузинского народа. 

"Заслуги Его Святейшества в сохранении и укреплении духовной силы грузинского общества неизмеримы. Его труд и самоотверженность неоценимы – вот уже 47-й год со дня своего интронизации наш Патриарх стоит на страже единства, самобытности и ценностей грузинской нации"

– Бидзина Иванишвили 

Отметим, что Илия II занимает патриарший престол Грузии с 1977 года.

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