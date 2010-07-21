Вестник Кавказа

В Иране запустили первый частный нефтяной терминал

В Иране запустили первый частный нефтяной терминал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране открыли первый частный нефтяной терминал. Экспорт энергоносителей через объект составит около 3 млн тонн.

В иранской провинции Бушер ввели в эксплуатацию первый частный нефтяной терминал, сообщили иранские СМИ. Объект, возведенный два года назад, получил необходимые разрешения.  

Сообщается, что терминал оборудован всем необходимым для приема судов, перевозящих сжиженный газ. 

Планируется, что экспорт топлива через терминал увеличится на 50% и достигнет 3 млн тонн. 

Отмечается, что на терминале уже провели заправку танкера из Бангладеш.

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