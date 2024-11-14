Иран готов сесть за стол переговоров по своей ядерной программе

Власти Ирана готовы немедленно начать переговоры с Западом по своей ядерной программе, если они завершатся реальными результатами, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Иранские власти готовы в любой момент сесть за стол переговоров с западными странами по своей ядерной программе при одном-единственном условии: если они приведут к заключению нового соглашения, заявил сегодня глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Мы по-прежнему готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы с Западом, в такие переговоры, которые приведут к заключению нового соглашения"

- Аббас Аракчи

Ожидается, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января, сообщил ранее замглавы МИД ИРИ по международным вопросам Казем Гариб-Абади, передает иранское информационное государственное агентство IRNA.

Последние переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" прошли в Женеве 29 ноября 2024 года после двухлетнего перерыва, однако к каким-либо конкретнм результатам так и не привели. Более того - инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.

Напомним, еще в ноябре минувшего 2024 года президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с главой МАГАТЭ сообщил, что у страны нет и не было планов по созданию ядерного оружия – это основано на фетве верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тегеран готов к сближению с МАГАТЭ, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в мирном характере иранской ядерной программы. Тегеран не хочет войн и конфликтов, однако будет твердо защищать свою безопасность при угрозах, подчеркнул президент страны.