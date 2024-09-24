Иран никогда не пытался создать ядерное оружие - Пезешкиан

Президент Ирана на встрече с главой МАГАТЭ сообщил, что у страны нет и не было планов по созданию ядерного оружия. Тегеран готов к сближению с МАГАТЭ.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан заверил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в том, что Тегеран не разрабатывает собственное ядерное оружие.

"Как мы неоднократно заявляли, мы, основываясь на фетве Верховного Лидера (Ирана Али Хаменеи), никаким образом не стремились к созданию ядерного оружия, не будем его создавать"

– Пезешкиан

Он добавил, что ради того, чтобы сомнений в том, что иранская ядерная программа мирная не оставалось, ИРИ готов на сотрудничество с МАГАТЭ.

"Мы заявляем о своей готовности сотрудничать и сближаться с этим международным институтом, чтобы разрешить предполагаемые проблемы и развеять сомнения относительно мирной ядерной деятельности нашей страны"

– Пезешкиан

Также глава Исламской Республики подчеркнул, что Тегеран не хочет войн и конфликтов, однако будет твердо защищать свою безопасность при угрозах.