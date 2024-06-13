Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ прилетел в Иран

Глава МАГАТЭ прилетел в Иран
© Фото: IRNA
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прилетел в Тегеран, где он проведет переговоры с иранскими властями, чтобы убедиться: иранские ученые не создают ядерную бомбу.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прилетел в Иран - в тегеранском аэропорту его встретил пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди.

Ожидается, что сегодня генеральный директор МАГАТЭ проведет переговоры с министром иностранных дел Аббасом Арагчи и руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами, передает иранское информационное агентство TRNA.

Цель своего визита в Тегеран Гросси озвучил за день до вылета – он пояснил, что у инспекторов МАГАТЭ нет доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, и он планирует узнать, верны ли такие предположения, напрямую у иранских официальных лиц.

Также он планирует в ходе визита в ИРИ добиться прогресса в переговорах по нерешенным вопросам гарантий.

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