В Иране задумались о создании ядерного оружия

В Высший совет национальной безопасности ИРИ поступило обращение 39 депутатов парламента Ирана с просьбой разрешить в стране создание ядерного оружия и в этом ключе пересмотреть ее оборонную доктрину.

Группа из 39 иранских парламентариев отправила официальное письмо в Высший совет национальной безопасности (Совбез) Ирана с просьбой пересмотреть оборонную доктрину страны, в частности разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля, передает иранское информационное агентство ISNA.

"Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские государства не могут контролировать Израиль. На основании этого часть парламентариев написала письмо в Высший совет национальной безопасности и подписала его, предложив этому совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран"

- инициатор обращения, член парламентской комиссии по культуре Хасанали Эхляки Амири

Совбез Ирана вправе пересмотреть ее несмотря на запрет в рамках исламского права разработки и применения ядерного оружия, о чем не раз заявлял верховный лидер Ирана Али Хаменеи, - добавил депутат.

Напомним, ранее власти Ирана не раз заявляли о том, что фетву (богословское заключение) верховного лидера страны Али Хамении о запрете ядерного оружия изменить нельзя, его приказания и заключения должны исполнять все органы власти. Об отсутствии планов по созданию ядерного оружия говорил и избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Создаст ли Иран ядерное оружие?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил вероятность создания ядерного оружия в Иране при сохранении напряженности на Ближнем Востоке как весьма высокую.

"Сейчас мы наблюдаем очень серьезную эскалацию конфликта между Ираном и Израилем, уже балансирующего на грани прямого военного столкновения. Если на протяжении предыдущих лет подобные опасения были скорее беспочвенны, поскольку Иран старался не провоцировать ситуацию и не давать Израилю лишнего повода для агрессии, то сейчас ситуация кардинально другая. Иран прекрасно понимает, что, если он не займется своей безопасностью, для его государственности такое промедление может иметь непоправимые последствия. А безопасность включает в себя получение ядерного оружия", - сообщил он.

"То есть Иран сейчас исходит из того, что ядерное оружие стало ему необходимо. Конечно, это самый неблагоприятный сценарий, потому что никто ни в регионе, ни в мире не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия. Есть соответствующая резолюция о нежелании всего международного сообщества видеть Иран ядерной державой. С другой стороны, у иранских властей появились новые резоны, что, в частности, понимает Россия: им не оставляют другого выхода, и они вынуждены подстраиваться под текущие геополитические условия", - отметил Фархад Ибрагимов.

"Если Иран получает сейчас серьезные сигналы по линии разведки, дипломатии и отдельных политиков, что Израиль готовится нанести тяжелый удар по иранской территории, значит, ему придется повышать ставки и доводить свою ядерную программу до создания ядерного оружия. Ядерное оружие будет призвано стать залогом сохранения и безопасности Ирана как государства. Таким образом, с большой долей вероятности разрешение на производство ядерного оружия будет дано – даже с пониманием, что это еще больше спровоцирует израильскую сторону на агрессивные действия", - указал востоковед.

Когда Иран создаст ядерное оружие?

Эксперт обратил внимание, что от создания ядерного оружия нынешнюю военную промышленность Ирана отделяют считанные месяцы. "Если брать средневзвешенные оценки, то в целом считается, что Ирану достаточно нескольких месяцев, чтобы получить первые полноценные ядерные боеголовки. Долгое время на объектах в Натанзе и Исфахане проводится обогащение урана до 60%, а некоторые инспекторы МАГАТЭ склоняются к тому, что есть и 90%-й, то есть оружейный уран. В связи с этим несколько ядерных боеголовок Тегеран точно сможет создать в ближайшее время", - сказал Фархад Ибрагимов.

"Важно, что раньше, после выхода США из СВПД, Иран повышал уровень обогащения урана по политическим причинам, но не планировал создавать реальное ядерное оружие, поскольку ожидал, что это и спровоцирует противника в лице Израиля и напугает таких непростых партнеров республики, как Саудовская Аравия и ОАЭ. Раньше Иран старался сдерживать себя. Однако ситуация сложилась совершенно другим образом, он подстраивается под новые условия, и для этого все готово, поскольку через 1,5-2 месяца в его распоряжении может быть ядерное оружие", - заключил он.