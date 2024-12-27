Вестник Кавказа

Около пяти тысяч пернатых спасли на Кубани

Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Порядка пяти тыс птиц, пострадавших от мазута, спасли в Краснодарском крае. Всех пернатых доставляют в пункты, где ведется работа по их отмывке.

Свыше 4,8 тыс пернатых спасены в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута в Черном море, пишет пресс-служба регионального оперштаба.

Там отметили, что всех птиц доставляют в пункты, где их отмывают, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Всего в регионе функционирует шесть пунктов.

Подчеркивается, что к четырем пунктам по спасению птиц в Анапе и одному в поселке Волна добавился самый крупный в регионе центр, расположенный на базе пансионата "Полярные Зори".

Подчеркивается, что в центры реабилитации в нескольких регионах России переданы более 2 тыс птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасения, начали выпускать на Кубани.

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