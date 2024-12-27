В Анапе появится единый центр по спасению птиц

Центр по спасению птиц откроется в Анапе 5 января. Здесь смогут работать одновременно до 500 человек.

В Анапе начнет работу центральный пункт по спасению птиц от последствий экологического бедствия. Сообщается, что на объекте будут трудиться до 500 специалистов.

Открыться пункт должен 5 января. Власти обещают просторные помещения и комфортные условия работы, которые должны способствовать скорейшей реабилитации большого количества пернатых, пострадавших от разлива мазута.

Отмечается, что пункт будет расположен в комплексе отдыха "Полярные Зори". Здесь оборудуют склады для хранения инвентаря, а также появится волонтерский штаб.