Вестник Кавказа

В Анапе появится единый центр по спасению птиц

В Анапе появится единый центр по спасению птиц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центр по спасению птиц откроется в Анапе 5 января. Здесь смогут работать одновременно до 500 человек.

В Анапе начнет работу центральный пункт по спасению птиц от последствий экологического бедствия. Сообщается, что на объекте будут трудиться до 500 специалистов. 

Открыться пункт должен 5 января. Власти обещают просторные помещения и комфортные условия работы, которые должны способствовать скорейшей реабилитации большого количества пернатых, пострадавших от разлива мазута. 

Отмечается, что пункт будет расположен в комплексе отдыха "Полярные Зори". Здесь оборудуют склады для хранения инвентаря, а также появится волонтерский штаб.

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