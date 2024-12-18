Вестник Кавказа

Краснодарские парки 1 января наполнятся бегунами

Краснодарские парки 1 января наполнятся бегунами
© Фото: Telegram-канал “5 верст Солнечный остров Краснодар“
Нестандартно и по-особенному встретят первый день Нового 2025 года в столице Кубани – на пробежку или прогулку по аллеям парков "Чистяковская роща" и "Солнечный остров" выйдут тысячи краснодарцев.

Первый день Нового 2025 года те жители Краснодара, которые ведут здоровый образ жизни, встретят пробежкой или прогулкой "Забег обещаний" - 1 января их проведет в городских парках "Чистяковская роща" и "Солнечный остров" беговое сообщество "5 верст". 

Впрочем, бежать придется немного – или 2025 метров, или 5 километров, хотя бежать тоже необязательно – можно просто прогуляться по парку в такой знаменательный и памятный день, передает портал Юга.ру.

Условие лишь одно: у все участников перед стартом должно быть символическое обещание себе, любимому, на предстоящий год. Написано оно должно быть на нагрудном номере.

"Обещания могут быть любыми, например: "Обещаю в 2025 году свозить семью на море!", "Обещаю пробежать марафон!", "Обещаю сдать сессию без хвостов!". Опытным путем доказано: если обещание записать, то больше шансов, что оно сбудется"

- организаторы забега

Участников соревнований просят прийти пораньше, чтобы посетить домик Деда Мороза и аттракционы, чтобы успеть на групповую разминку, а после соревнований их ждет Рождественская ярмарка.

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