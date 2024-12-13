Из Краснодара в Москву отправился новый поезд дальнего следования

В Москву из Краснодара отправился новый поезд дальнего следования, который курсирует по прямому маршруту. Время в пути займет более суток.

Первый рейс из Краснодара в Москву совершил новый поезд дальнего следования. Жители крупного города в Краснодарском крае получили возможность добираться до Москвы по железной дороге напрямую, сообщает пресс-служба СКЖД.

Сообщается, что поезд отправляется каждый день со станции Краснодар-1 в 12:52. В столицу состав прибывает вечером следующего дня.

Из Москвы (с Павелецкого вокзала) поездом в Краснодар можно отправиться в 10:10. В городе на Кубани пассажиры смогут выйти на следующий день.

Отмечается, что пассажиры смогут приобрести билеты в плацкартные и купейные вагоны.