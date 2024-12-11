Пригородные поезда в Сочи получат дополнительные вагоны на новогодние праздники

Электрички в Сочи оборудуют дополнительными вагонами из-за ожидаемой нагрузки на транспортную сеть в праздники. Увеличится и число дальних поездов к южным курортам.

На СКЖД готовятся к новогодним праздникам, когда заметно возрастет нагрузка на железнодорожную систему региона из-за наплыва отдыхающих. Железнодорожники намерены добавить дополнительные вагоны на пригородных маршрутах электропоездов в Сочи, которые пользуются особым спросом. Об этом поведал мэр города-курорта Андрей Прошунин.

"На 22 популярных рейсах пригородных электричек в Сочи добавят дополнительные вагоны"

– Андрей Прошунин

Также ожидается рост числа дальних поездов, которые отправятся в сторону города Юга России.

Отметим, что в горный кластер Сочи отправятся дополнительные поезда в новогодние праздники. Также сократятся интервалы движения городских автобусов.