Вестник Кавказа

Пригородные поезда в Сочи получат дополнительные вагоны на новогодние праздники

Пригородные поезда в Сочи получат дополнительные вагоны на новогодние праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электрички в Сочи оборудуют дополнительными вагонами из-за ожидаемой нагрузки на транспортную сеть в праздники. Увеличится и число дальних поездов к южным курортам.

На СКЖД готовятся к новогодним праздникам, когда заметно возрастет нагрузка на железнодорожную систему региона из-за наплыва отдыхающих. Железнодорожники намерены добавить дополнительные вагоны на пригородных маршрутах электропоездов в Сочи, которые пользуются особым спросом. Об этом поведал мэр города-курорта Андрей Прошунин. 

"На 22 популярных рейсах пригородных электричек в Сочи добавят дополнительные вагоны"

– Андрей Прошунин 

Также ожидается рост числа дальних поездов, которые отправятся в сторону города Юга России. 

Отметим, что в горный кластер Сочи отправятся дополнительные поезда в новогодние праздники. Также сократятся интервалы движения городских автобусов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шестибалльный шторм ожидает Сочи

Шестибалльный шторм ожидает Сочи

Иномарка наехала на стадо коров в Сочи

Иномарка наехала на стадо коров в Сочи

Дожди, потоп и сели обещают в Сочи

Дожди, потоп и сели обещают в Сочи

Санатории Кубани на каникулы будут заполнены на 90%

Санатории Кубани на каникулы будут заполнены на 90%

На карантин закрыли две школы на Кубани

На карантин закрыли две школы на Кубани

Деловой туризм в России пришел в норму впервые с 2020 года

Деловой туризм в России пришел в норму впервые с 2020 года

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после снятия ограничений

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после снятия ограничений

Трассы Красной Поляны закрыты из-за лавин

Трассы Красной Поляны закрыты из-за лавин

В Сочи тушили крышу караоке-клуба

В Сочи тушили крышу караоке-клуба

Сочинский аэропорт стал работать с ограничениями

Сочинский аэропорт стал работать с ограничениями

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы