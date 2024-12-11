Вестник Кавказа

Шестибалльный шторм ожидает Сочи

Шестибалльный шторм ожидает Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
16-18 декабря в Сочи будут идти сильные дожди. Из-за них в городе может случиться ряд природных катаклизмов, включая смерчи над морем. Также на краснодарский курорт придет шторм в 6 баллов.

В Сочи усилится стихия: с 16 по 18 декабря в городе прогнозируют продолжительные ливни, из-за чего в водоемах может повыситься уровень воды до критических показателей, рассказали в администрации города.

Тогда же в Сочи могут появиться смерчи над морем. На побережье также ожидается шторм в 6 баллов, из-за которого высота волн может достигать 4,5 м.

Сочинские службы начали работать 24 часа в сутки, отметили в администрации. Местных жителей и туристов попросили быть особенно осторожными

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