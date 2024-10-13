Вестник Кавказа

Республики СКФО предупредили о штормовой погоде

Республики СКФО предупредили о штормовой погоде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опасная, штормовая погода в начала недели захватит Юг России. Под удар стихии попадут республики Северного Кавказа и Краснодарский край.

Ветер до 30 м/с, мощные осадки, гололед - о погоде в ближайшие дни в южных регионах РФ поведал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"На юге европейской (части) России приближается ложбина с резко выраженным фронтальным разделом, это приведет к опасным явлениям погоды"

– Вильфанд

Осадки в виде снег и дождя в сочетании с грозой, порывистый ветер 25 м/с, местами 26-29 м/с, прогнозируются в Краснодарском крае.

Также на Юге России ожидаются гололед и гололедица, налипание мокрого снега на проводах.

В СКФО будет скользко и ветрено. Синоптики предупреждают о гололеде и штормовом ветре.

"В Кабардино-Балкарии ветер может достигать 30 м/с, на большей части округа пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь... В Ставропольском крае во вторник ветер составит до 28 м/с"

– Вильфанд

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