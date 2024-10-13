Республики СКФО предупредили о штормовой погоде

Ветер до 30 м/с, мощные осадки, гололед - о погоде в ближайшие дни в южных регионах РФ поведал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
"На юге европейской (части) России приближается ложбина с резко выраженным фронтальным разделом, это приведет к опасным явлениям погоды"
– Вильфанд
Осадки в виде снег и дождя в сочетании с грозой, порывистый ветер 25 м/с, местами 26-29 м/с, прогнозируются в Краснодарском крае.
Также на Юге России ожидаются гололед и гололедица, налипание мокрого снега на проводах.
В СКФО будет скользко и ветрено. Синоптики предупреждают о гололеде и штормовом ветре.
"В Кабардино-Балкарии ветер может достигать 30 м/с, на большей части округа пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь... В Ставропольском крае во вторник ветер составит до 28 м/с"
– Вильфанд