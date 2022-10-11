Количество министерств в Грузии возросло

С 1 января в Грузии возросло количество министерств. Ранее входившее в состав Минкультуры министерство спорта стала работать как самостоятельная структура.

Число министерств в Грузии с 1 января 2025 года увеличилось до 13, в стране появилось новое министерство спорта.

Как пишет Trend, спортивное ведомство ранее входило в состав министерства по делам культуры. Теперь Минспорта будет работать как самостоятельная структура.

Согласно внесенным в закон "О структуре правительства" изменениям" новообразованные ведомства пересмотрят свои функции и проведут работу по оптимизации.