Вестник Кавказа

Количество министерств в Грузии возросло

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 января в Грузии возросло количество министерств. Ранее входившее в состав Минкультуры министерство спорта стала работать как самостоятельная структура.

Число министерств в Грузии с 1 января 2025 года увеличилось до 13, в стране появилось новое министерство спорта.

Как пишет Trend, спортивное ведомство ранее входило в состав министерства по делам культуры. Теперь Минспорта будет работать как самостоятельная структура.

Согласно внесенным в закон "О структуре правительства" изменениям" новообразованные ведомства пересмотрят свои функции и проведут работу по оптимизации.

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