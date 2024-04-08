Грузия справилась с продовольственной инфляцией

Власти Грузии смогли удержать рост цен на продукты питания - за год они выросли лишь на 1,9%, а в последний месяц уходящего 2024 года уровень инфляции по сравнению с ноябрем составил 0,7%, сообщает Грузстат.

В Грузии подсчитали годовую инфляцию за минувший 2024 год – с декабря 2023 по декабрь 2024 года она составила лишь 1,9% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

Больше всего рост цен ощутила на себе сфера туризма: так, цены на размещение в гостиницах страны и услуги ресторанов подорожали на 7,7%, значительно поднялись в цене алкогольные и табачные изделия – они "прибавили" в цене 5,9%. Затронула инфляция и сферу образования – здесь цены выросли на 5,1%. Чуть меньше, на 3,6%, подорожали продукты, а за лечение сейчас платят на 3,7% больше, передает Sputnik Грузия.

Однако в стране заметно, на 12,7%, подешевела связь, на 3,2% подешевели коммунальные услуги, на 1,9% подешевели одежда и обувь, и даже отдых и развлечения стали дешевле на 0,1%, говорится в сообщении "Грузстата".

В последнем месяце ушедшего 2024 года инфляция составила всего 0,7%, добавили в службе статистики.