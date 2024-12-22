Эрдоган анонсировал начало строительства железной дороги до Грузии

Президент Турции сообщил, что страна построит высокоскоростную железную дорогу до границы с Грузией. Ее протяженность составит 509 км.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о скором начале строительных работ по проекту высокоскоростной железной дороги до границы с Грузией.

Он отметил, что проект дороги Самсун-Трабзон-Сарпи обеспечит ж/д сообщение между Анкарой, Черноморским регионом страны и Грузией.

Эрдоган сказал, что железная дорога соединит города Трабзон, Ризе и Артвин. Он добавил, что говорит это, "глядя в глаза министру транспорта республики".

После реализации проекта города Орду, Гиресун, Трабзон, Ризе и Артвин будут соединены друг с другом дорогой, которая начнется в Самсуне. Строительные работы начнутся скоро.

Стоит добавить, что высокоскоростная железная дорога будет иметь протяженность 509 км. Она сможет обслуживать до 10 млн человек в год.