Вестник Кавказа

Эрдоган поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Инаугурация нового главы государства состоится 29 декабря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравление Михаилу Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Лидер Турции заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление связей между Анкарой и Тбилиси. 

"Уважаемый избранный президент, от моего имени и от имени моего народа я искренне поздравляю Ваше превосходительство с избранием президентом Грузии, с которой нас связывают тесные добрососедские отношения и стратегическое партнерство, и также желаю вам успехов в исполнении этой почетной обязанности"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что Михаил Кавелашвили, представлявший правящую партию "Грузинская мечта", был избран президентом Грузии в середине декабря в ходе голосования коллегии выборщиков. Он был единственным кандидатом, оппозиция отказалась от участия в выборах. 

Инаугурация Кавелашвили пройдет 29 декабря. В этот день также прекращаются полномочия Саломе Зурабишвили, которая, однако, отказывается оставлять президентское кресло.

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