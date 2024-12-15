Эрдоган поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии

Лидер Турции Эрдоган поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Инаугурация нового главы государства состоится 29 декабря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравление Михаилу Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Лидер Турции заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление связей между Анкарой и Тбилиси.

"Уважаемый избранный президент, от моего имени и от имени моего народа я искренне поздравляю Ваше превосходительство с избранием президентом Грузии, с которой нас связывают тесные добрососедские отношения и стратегическое партнерство, и также желаю вам успехов в исполнении этой почетной обязанности"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что Михаил Кавелашвили, представлявший правящую партию "Грузинская мечта", был избран президентом Грузии в середине декабря в ходе голосования коллегии выборщиков. Он был единственным кандидатом, оппозиция отказалась от участия в выборах.

Инаугурация Кавелашвили пройдет 29 декабря. В этот день также прекращаются полномочия Саломе Зурабишвили, которая, однако, отказывается оставлять президентское кресло.