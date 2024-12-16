Грузия не приемлет шантаж от ЕС – Каладзе

Евросоюзу шантажировать Грузию чем бы то ни было не имеет смысла, сообщил мэр грузинской столицы и генеральный секретарь правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе.
Таким образом он прокомментировал решение Берлина о приостановке совместных германо-грузинских проектов на 237 млн евро.
Политик подчеркнул, что любой шантаж – деньгами, статусом кандидата в ЕС, запуском переговоров – в Тбилиси считают неприемлемым.
"Мы хотим дружбы, мы хотим отношений и хотим, чтобы все это было двустороннее"
– Каладзе
Генсек "Мечты" обратил внимание на то, что тема финансирования не должна становиться предметом для шантажа.
Каладзе также заверил, что если из-за отмены финансирования будет страдать та или иная сфера в Грузии, то власти обязательно помогут, так как бюджет Грузии располагает необходимыми ресурсами. Мэр столицы пообещал, что власть всегда будет рядом с народом и намерена оказывать ему всестороннюю помощь.