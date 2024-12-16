Грузия не приемлет шантаж от ЕС – Каладзе

Евросоюзу сразу стоит отказаться от мысли шантажировать Тбилиси тем или иным образом, заявил Каха Каладзе. По словам генсека "Грузинской мечты", такая политика неприемлема для Грузии.

Евросоюзу шантажировать Грузию чем бы то ни было не имеет смысла, сообщил мэр грузинской столицы и генеральный секретарь правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

Таким образом он прокомментировал решение Берлина о приостановке совместных германо-грузинских проектов на 237 млн евро.

Политик подчеркнул, что любой шантаж – деньгами, статусом кандидата в ЕС, запуском переговоров – в Тбилиси считают неприемлемым.

"Мы хотим дружбы, мы хотим отношений и хотим, чтобы все это было двустороннее"

– Каладзе

Генсек "Мечты" обратил внимание на то, что тема финансирования не должна становиться предметом для шантажа.

Каладзе также заверил, что если из-за отмены финансирования будет страдать та или иная сфера в Грузии, то власти обязательно помогут, так как бюджет Грузии располагает необходимыми ресурсами. Мэр столицы пообещал, что власть всегда будет рядом с народом и намерена оказывать ему всестороннюю помощь.