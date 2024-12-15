Вестник Кавказа

Грузия не получит 237 млн евро от Германии - посол

Флаг евросоюза на протестующем в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Германия остановила финансирование проектов в Грузии, связанных с энергетикой, из-за политики Тбилиси. При этом поддержка грузинских НПО продолжится, сообщил посол Фишер.

Посол ФРГ в Грузии Петер Фишер сообщил о том, что политика грузинского руководства стала причиной тому, что Германия решила прекратиться финансовую помощь на сумму 237 млн евро.

«Мы остановили финансирование зеленого водорода, энергетической инфраструктуры, а также финансирование водной инфраструктуры в Батуми»

– посол

По его словам, заморозка финансирования - реакция Берлина на уход Грузии с пути европейской интеграции, а также жесткие меры, применяемые против участников акций протеста.

При этом подчеркнул посол, Германия продолжить оказывать поддержку НПО и гражданского общества.

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