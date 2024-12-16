Вестник Кавказа

Зурабишвили пригрозила властям Грузии переворотом

Зурабишвили пригрозила властям Грузии переворотом
© Фото: сайт президента Грузии
Пока еще действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором сделала угрожающее заявление для властей страны, пригрозив им переворотом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением к правящей партии "Грузинская мечта", пообещав ей свержение, если та не договорится с оппозицией по поводу назначения новых парламентских выборов.

"Если не будет достигнут компромиссный вариант, диалог, есть другой вариант - мы доберемся до выборов, свергнув этот режим, другого пути нет"

- Саломе Зурабишвили

Пока еще действующий президент посетовала на то, что другого пути у оппозиции просто не осталось – по ее мнению, уже испробованы все законные средства, чтобы сдержать нарастающий кризис, однако в этом не помогли даже многочисленные судебные процессы, инициированные противниками властей, передает РИА Новости.

Напомним, обстановка в Грузии сейчас напоминает потухший вулкан, который, однако, еще тлеет и сохраняет высокую температуру внутри кратера. Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает все возможное, чтобы поддерживать пламя протестного "огня": выступает на многотысячных митингах в центре Тбилиси, подбадривает своих сторонников, делает громкие ультимативные заявления в адрес правящей партии "Грузинская мечта", рассчитывая удержать власть после истечения срока своих полномочий. 

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