Вестник Кавказа

Один человек пострадал при аварии с участием автобуса во Владикавказе

Один человек пострадал при аварии с участием автобуса во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три транспортных средства столкнулись на скользкой дороге во Владикавказе. Один человек пострадал.

ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло во Владикавказе. В результате инцидента пострадал один человек, передали в пресс-службе МВД по региону. 

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Коста. Транспортные средства занесло на скользкой дороге, водители не справились с управлением. 

В результате аварии пострадал водитель автомобиля LADA Kalina, который столкнулся с автобусом и другой легковушкой. 

Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

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