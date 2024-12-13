Человек погиб под колесами цистерны во Владикавказе

Автоцистерна наехала на мужчину во Владикавказе. Он переходил дорогу в неположенном месте. Сбитый человек умер на месте.

Во Владикавказе мужчина попал под колеса автоцистерны, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

Авария случилась сегодня вечером на улице Московская. 41-летний житель был сбит во время перехода дороги в неположенном месте.

За рулем находился мужчина 1986 года рождения. Он передвигался на автомобиле DAF и не успел затормозить перед пешеходом.

Отмечается, что сбитый житель погиб на месте происшествия.