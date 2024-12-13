Вестник Кавказа

ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали

ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария легковушек на дороге в Дагестане привела к гибели одного человека и травмам шести.

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на трассе "Хаджалмахи – Цудахар" в Дагестане, передали в пресс-службе регионального МЧС. 

Сообщается, что столкнулись легковушки  "Лада".  Инцидент привел к гибели одного человека, шестеро получили травмы разной степени тяжести. 

К месту инцидента прибыли оперативные службы. Причина аварии выясняется. 

Отметим, что за минувшую неделю в республике произошло 28 ДТП. На дорогах региона погибли три человека, еще 36 получили травмы.

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