ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали

Авария легковушек на дороге в Дагестане привела к гибели одного человека и травмам шести.
Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на трассе "Хаджалмахи – Цудахар" в Дагестане, передали в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщается, что столкнулись легковушки "Лада". Инцидент привел к гибели одного человека, шестеро получили травмы разной степени тяжести.
К месту инцидента прибыли оперативные службы. Причина аварии выясняется.
Отметим, что за минувшую неделю в республике произошло 28 ДТП. На дорогах региона погибли три человека, еще 36 получили травмы.