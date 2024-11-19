Вестник Кавказа

На Каспии нашли затонувший корабль времен Российской империи

На Каспии нашли затонувший корабль времен Российской империи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила у казахстанского побережья Каспийского моря торговое судно, затонувшее в XVIII-XIX веке, которое, скорее всего, принадлежало российскому торговому флоту.

У казахстанского побережья Каспия группа международных археологов нашла останки затонувшего несколько веков назад торгового суда, сообщает новостной портал Актау "Лада" со ссылкой на Journal of Maritime Archaeology.

"Анализы показали, что структурные элементы содержали древесину сосны, ели и лиственницы, что указывает на возможное происхождение из региона бассейна Волги или Кавказа. Также был обнаружен инструмент из древесины тополя. Радиоуглеродное датирование образцов древесины сосны корпуса показало, что первоначальное строительство началось не ранее конца XVIII века, что позволяет предположить, что корабль был построен между 1762 и 1808 годами"

- онлайн-издание "lada.kz"

Нашли судно благодаря снижению уровня моря. Не вызвала особых споров ученых и принадлежность судна – находки ученых на предположительно трехмачтовом торговом корабле красноречиво говорят о российских методах судостроения на Каспии в XVIII веке, пишет издание.

Интересен и груз "торговца" – это гречиха, которая была очень популярна в качестве пищи в то время. Всего на судне были найдены следы шести семейств растений, которые перевозились на его борту, что тоже говорит о том, что судно входило в состав торгового флота, работавшего в Каспийском море под влиянием России.

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