Россия и Иран готовятся к сотрудничеству в энергетике и обороне

Россия и Иран на следующей неделе подпишут договор о стратегическом партнерстве. Соглашение будет включать как вопросы экономики и энергетики, так и безопасности, рассказали в МИД ИРИ.

Вопросы обороны и безопасности войдут в новый договор между Москвой и Тегераном, поделился официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи на брифинге сегодня.

Дата подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже определена. Лидеры двух государств подпишут документ 17 января. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан прибудет в российскую столицу. Текст соглашения был согласован в конце 2024 года.

"Соглашение о сотрудничестве между Ираном и Россией имеет различные аспекты. Его важную часть составляют вопросы торговли и экономики, энергетики, а также обороны и безопасности"

– Багаи

Сейчас между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в 2001 году. Представитель иранского МИД пояснил, что объемы сотрудничества Москвы и Тегерана с момента подписания прежнего договора существенно расширились, в связи с этим появилась необходимость обновить документ.