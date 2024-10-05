Регистрацию земли продлили в Грузии

В Грузии продлили регистрацию земельных участков до конца года. После завершения программы будет создания единая база данных. В Грузии уже измерили свыше 1,5 млн участков.

В Грузии системная регистрация земельных участков, которая стартовала в 2022 году, продлена до 31 декабря 2025 года, пишет пресс-служба Минюста страны.

Проект охватывает 59 районов и включает в себя бесплатную регистрацию гражданами земли, которая находится в их владении, пользовании или самовольно имя занята.

После завершения программы появится единая полная кадастровая база данных и будет идентифицирована частная, государственная или муниципальная собственность.

Стоит добавить, что с начала реализации проекта измерено свыше 1,5 млн участков, зарегистрированы права собственности на более чем 1 млн участков, переобучены и трудоустроены тысячи человек.