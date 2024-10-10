Вестник Кавказа

Пробки к курорту "Архыз" "отправили" в отставку главу ГАИ

Пробки к курорту "Архыз" "отправили" в отставку главу ГАИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель районного отдела ГАИ лишился должности из-за того, что не смог побороть пробки на дороге к горнолыжному курорту "Архыз". Другие представители Госавтоинспекции получили взыскания.

Глава Госавтоинспекции по Зеленчукскому району потерял работу из-за масштабных пробок на дороге, ведущей к горнолыжному курорту "Архыз", рассказали в пресс-службе МВД по СКФО.

Решение было принято и озвучено начальником управления МВД по федеральному округу Сергеем Бачуриным в ходе экстренного совещания, посвященного сложностям, которые испытывают туристы, чтобы добраться до курорта "Архыз" в КЧР. Мероприятие проходило в одноименном поселке.

На нем Бачурин выслушал доклады лиц, ответственных за это направление, и потребовал реализовать меры, которые полностью бы устранило все проблемы.

"Своим решением начальник главка за отсутствие должного контроля и недостатки в работе освободил от занимаемой должности начальника ГАИ МО МВД России "Зеленчукский", ряду руководителей объявлены взыскания"

– МВД

Бачурин подчеркнул, что в новогодние праздники число туристов, отдыхающих на курорте, увеличивается в несколько раз, и в обязанности Госавтоинспекции входит в том числе работа по предотвращению пробок.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке

Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке

Главу Минтранса Дона подозревают в многомиллионной взятке

Главу Минтранса Дона подозревают в многомиллионной взятке

Полсотни мигрантов-нелегалов нашли на стройках в Дагестане

Полсотни мигрантов-нелегалов нашли на стройках в Дагестане

Электричка в Щелково протаранила асфальтоукладчик

Электричка в Щелково протаранила асфальтоукладчик

Как во Франции продали краденый указ российского императора

Как во Франции продали краденый указ российского императора

Дагестанские полицейские задержали троих вымогателей

Дагестанские полицейские задержали троих вымогателей

В Ставропольском крае задержали &quot;неуловимых&quot; воров

В Ставропольском крае задержали "неуловимых" воров

Трудовые мигранты в России выходят из тени

Трудовые мигранты в России выходят из тени

Сайты МВД России восстановили работу

Сайты МВД России восстановили работу

Жительница Владикавказа перевела мошенникам более 16 млн рублей

Жительница Владикавказа перевела мошенникам более 16 млн рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы