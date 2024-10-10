Пробки к курорту "Архыз" "отправили" в отставку главу ГАИ

Руководитель районного отдела ГАИ лишился должности из-за того, что не смог побороть пробки на дороге к горнолыжному курорту "Архыз". Другие представители Госавтоинспекции получили взыскания.

Глава Госавтоинспекции по Зеленчукскому району потерял работу из-за масштабных пробок на дороге, ведущей к горнолыжному курорту "Архыз", рассказали в пресс-службе МВД по СКФО.

Решение было принято и озвучено начальником управления МВД по федеральному округу Сергеем Бачуриным в ходе экстренного совещания, посвященного сложностям, которые испытывают туристы, чтобы добраться до курорта "Архыз" в КЧР. Мероприятие проходило в одноименном поселке.

На нем Бачурин выслушал доклады лиц, ответственных за это направление, и потребовал реализовать меры, которые полностью бы устранило все проблемы.

"Своим решением начальник главка за отсутствие должного контроля и недостатки в работе освободил от занимаемой должности начальника ГАИ МО МВД России "Зеленчукский", ряду руководителей объявлены взыскания"

– МВД

Бачурин подчеркнул, что в новогодние праздники число туристов, отдыхающих на курорте, увеличивается в несколько раз, и в обязанности Госавтоинспекции входит в том числе работа по предотвращению пробок.