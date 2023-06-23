Путин может встретиться с Шольцем и Трампом

Канцлер Германии может совершить визит в Россию до выборов в Бундестаг. Кроме того, в марте состоится встреча президентов России и США.

Депутата Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер рассказал о возможном визите немецкого канцлера Олафа Шольца в Россию.

Политик заявил, что германский лидер может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве до досрочных выборов в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.

При этом он не стал раскрывать, откуда обладает такой информацией. Кизеветтер также дополнил, что Путин в марте текущего годе проведет переговоры с Дональдом Трампом.