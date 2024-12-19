Вестник Кавказа

Россия сохранила лидерство по поставкам газа и нефти в Турцию

Россия сохранила лидерство по поставкам газа и нефти в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская Федерация снова стала лидером по поставкам энергоносителей в Турцию за год. Москва также остается одним из главных торговых партнеров для Анкары.

Россия снова стала лидером по поставкам энергоносителей в Турцию за год. В 2023 году РФ также была главным поставщиком нефти и газа в страну. 

Сообщается, что Россия обеспечила до 43% импорта газа в октябре. Доля российской нефти в поставках за прошлый год приближается к 60% против чуть более 50% в 2023 году. 

Как отмечает издание Hürriyet, роль Турции в поставках российского газа в Европу может значительно вырасти на фоне прекращения транзита через территорию Украины. "Голубое топливо" из РФ поставляется по черноморским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». 

Отметим, что Турция по итогам года вошла в тройку крупнейших торговых партнеров России, уступив лишь Китаю и Индию. На долю Анкары пришлось 8,3% товарооборота.

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