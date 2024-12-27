Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа

Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа
© Фото: сайт президента Азербайджана
Азербайджанский президент встретился с членами семей погибшего экипажа самолета AZAL. На встрече также были выжившие бортпроводники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего экипажа самолета, упавшего в казахстанском городе Актау 25 декабря 2024 года.

Как пишет пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев пообщался и с выжившими бортпроводниками, которые присутствовали на данной встрече.

Напомним, 25 декабря самолет компании AZAL, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился возле города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек.

Жертвами авиакатастрофы стали 35 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они были гражданами России, Азербайджана и Казахстана.

Президент посмертно присвоил звания Национальных героев Азербайджана командиру корабля Игорю Кшнякину, пилоту Александру Кальянинову и бортпроводнице Хекуме Алиевой.

Помимо этого, погибшие члены экипажа были похоронены на II Аллее почетного захоронения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названы сроки публикации предварительного отчета о крушении лайнера под Актау

Названы сроки публикации предварительного отчета о крушении лайнера под Актау

Участники спасательной операции на месте крушения самолета в Актау получили награды

Участники спасательной операции на месте крушения самолета в Актау получили награды

Черные ящики разбившегося Embraer 190 изучают специалисты компании

Черные ящики разбившегося Embraer 190 изучают специалисты компании

Передача бортовых самописцев самолета AZAL обеспечит объективное расследование - Токаев

Передача бортовых самописцев самолета AZAL обеспечит объективное расследование - Токаев

Все выжившие в катастрофе в Актау граждане Азербайджана вернулись домой

Все выжившие в катастрофе в Актау граждане Азербайджана вернулись домой

Шесть россиян остаются в больницах после катастрофы в Актау – Минздрав РФ

Шесть россиян остаются в больницах после катастрофы в Актау – Минздрав РФ

Генпрокуратура Азербайджана рассказала о ходе следствия крушения самолета AZAL

Генпрокуратура Азербайджана рассказала о ходе следствия крушения самолета AZAL

Бишкек принял выживших в авиакатастрофе под Актау граждан Кыргызстана

Бишкек принял выживших в авиакатастрофе под Актау граждан Кыргызстана

Азербайджанские эксперты примут участие в считывании черных ящиков в Бразилии

Азербайджанские эксперты примут участие в считывании черных ящиков в Бразилии

Губернатор Санкт-Петербурга выразил Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с авиакатастрофой

Губернатор Санкт-Петербурга выразил Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с авиакатастрофой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы