Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего экипажа самолета, упавшего в казахстанском городе Актау 25 декабря 2024 года.
Как пишет пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев пообщался и с выжившими бортпроводниками, которые присутствовали на данной встрече.
Напомним, 25 декабря самолет компании AZAL, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился возле города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек.
Жертвами авиакатастрофы стали 35 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они были гражданами России, Азербайджана и Казахстана.
Президент посмертно присвоил звания Национальных героев Азербайджана командиру корабля Игорю Кшнякину, пилоту Александру Кальянинову и бортпроводнице Хекуме Алиевой.
Помимо этого, погибшие члены экипажа были похоронены на II Аллее почетного захоронения.