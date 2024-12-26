Иностранных участников протестных акций в Грузии ждет депортация

Власти Грузии выдворят из страны 25 иностранцев, участвовавших в антиправительственных акциях и беспорядках – процедура уже применена к 10 таким гражданам из других стран.

В скором времени власти выдворят из Грузии 25 иностранцев, участвовавших в антиправительственных акциях и беспорядках в ноябре-декабре 2024 года, 10 человек уже выдворены из страны, сообщает министерство внутренних дел Грузии.

"Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуры выдворения, есть иностранные граждане, которые участвовали в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре, и которым суд назначил разные административные наказания, - в сумме 25 человек"

- МВД Грузии

В общей сложности за два последних месяца 2024 года в МВД обязали покинуть страну 91 иностранца, передает Sputnik Армения.

Напомним, в канун нового 2025 года новый президент Грузии Михаил Кавелашвили впервые выступил в Тбилиси на закрытии "Конференции послов-2024", отметив, что Грузия укрепляет свои отношения с соседними странами и призывает все страны региона к долгосрочному миру. Власти Грузии будут всячески укреплять тесные отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией для того, чтобы и дальше укреплять долгосрочный мир в регионе Южного Кавказа, заявил грузинский президент.