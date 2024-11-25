Грузия получила новогодние поздравления от НАТО

Если страны ЕС вводят собственные санкции против дипломатов Грузии, то НАТО предпочитает наладить контакты с Тбилиси. По этому случаю генсек альянса поздравил грузинского премьера с Новым годом в формате официального письма.

Офис председателя правительства Грузии Ираклия Кобахидзе получил сегодня официальные поздравления от офиса генсека НАТО Марка Рютте по случаю наступления Нового 2025 года.

Письмо Рютте стало значительной неожиданностью как для грузинских властей, так и для ее противников в Грузии и Европе, поскольку до сего дня западные политики высказывались о переизбранном руководстве республике только критически, подвергая сомнению их легитимность и итоги парламентских выборов 26 октября.

В документе Рютте обращается к главе грузинского государства с наилучшими пожеланиями, в том числе успешной работы, и поздравляет с наступающим 2025 годом. Что более важно, генсек альянса, обращаясь к Кобахидзе, называет его премьер-министром Грузии, что является де-факто признанием со стороны НАТО легитимности грузинских властей.

Письмо Марка Рютте может быть свидетельством желания наиболее влиятельной страны НАТО – США – пересмотреть в лучшую сторону контакты с Грузией после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.