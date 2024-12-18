Веймарский треугольник закроется для дипломатов из Грузии

Министры иностранных дел так называемого Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции – опубликовали трехстороннее объявление о решении отменить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов.
Министры пояснили, что таким образом Берлин, Варшава и Париж претворяют в жизнь общее решение Евросоюза о прекращении безвизового въезда грузинских дипломатов в Шенгенскую зону.
"Мы введем в действие решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов"
– заявление Веймарского треугольника
Также в документе подчеркивается, что это не последняя мера давления на власти Грузии – Берлин, Варшава и Париж совместно разработают новые антигрузинские санкции.
Напомним, что общую отмену безвиза в ЕС для грузинских дипломатов планировалось принять после январских праздников, как только главы МИД европейских стран съедутся на стандартный министериал Совета Евросоюза. Германия, Франция и Польша озаботились преждевременными санкциями по той причине, что общая отмена может и не быть принята – против нее способны выступить поддерживающие независимый курс Грузии Венгрия и Словакия.