Веймарский треугольник закроется для дипломатов из Грузии

Берлин, Варшава и Париж решили первыми в ЕС отказать грузинским дипломатам в безвизовом режиме. Также они пообещали вместе разработать новые санкции против Грузии.

Министры иностранных дел так называемого Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции – опубликовали трехстороннее объявление о решении отменить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов.

Министры пояснили, что таким образом Берлин, Варшава и Париж претворяют в жизнь общее решение Евросоюза о прекращении безвизового въезда грузинских дипломатов в Шенгенскую зону.

"Мы введем в действие решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов"

– заявление Веймарского треугольника

Также в документе подчеркивается, что это не последняя мера давления на власти Грузии – Берлин, Варшава и Париж совместно разработают новые антигрузинские санкции.

Напомним, что общую отмену безвиза в ЕС для грузинских дипломатов планировалось принять после январских праздников, как только главы МИД европейских стран съедутся на стандартный министериал Совета Евросоюза. Германия, Франция и Польша озаботились преждевременными санкциями по той причине, что общая отмена может и не быть принята – против нее способны выступить поддерживающие независимый курс Грузии Венгрия и Словакия.