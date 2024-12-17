Вестник Кавказа

Президент Грузии призвал Южный Кавказ к миру

Президент Грузии призвал Южный Кавказ к миру
© Фото: “Грузинская мечта“
Новый президент Грузии сегодня впервые выступил в Тбилиси на закрытии "Конференции послов-2024", отметив, что Грузия укрепляет свои отношения с соседними странами и призывает все страны региона к долгосрочному миру.

Власти Грузии будут всячески укреплять тесные отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией для того, чтобы и дальше укреплять долгосрочный мир в регионе Южного Кавказа, заявил сегодня на закрытии "Конференции послов-2024" в Тбилиси грузинский президент Михаил Кавелашвили.

"Грузия как сторона, заинтересованная в обеспечении мира и стабильности, укрепляет с соседними странами еще более тесные отношения, в частности, с Азербайджаном, Арменией, Турцией"

- Михаил Кавелашвили

Власти Грузии поддерживают долгосрочный мир в регионе Южного Кавказа и приложат огромные усилия в этом направлении, отметил президент, передает Sputnik Азербайджан.

Нынешние власти страны неоднократно заявляли, что их главная цель – достижение долгосрочного мира на Южном Кавказе, они также много раз предлагали использовать Тбилиси как переговорную площадку для установления мира между Арменией и Азербайджаном.

Сегодняшнее выступление нового президента стало первым после инаугурации, прошедшей в Тбилиси накануне, 29 декабря.

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