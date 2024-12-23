Вестник Кавказа

Кавелашвили инаугурирован

Кавелашвили инаугурирован
Михаил Кавелашвили принес президентскую присягу и вступил в должность главы государства в Грузии. Саломе Зурабишвили покидает президентский дворец.

В воскресенье, 29 декабря, в Тбилиси состоялась церемония инаугурация Михаила Кавелашвили.

В ходе мероприятия, прошедшего в зале пленарных заседаний парламента, новый глава государства принес присягу.

"Я, Прези­дент Гру­зии, пе­ред Богом и наро­дом клянусь, что буду за­щи­щать Конституцию Гру­зии, не­за­виси­мо­сть, це­ло­стно­сть и не­де­ли­мо­сть страны, добро­со­ве­стно ис­по­лнять обяза­нно­сти Пре­зи­де­нта, заботи­ться о безопасности и бла­го­со­сто­янии гра­ждан моей страны, о во­зро­жде­нии и могуществе моего на­рода и Отечества"

– Михаил Кавелашвили

На церемонии присутствовали члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и церкви.

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