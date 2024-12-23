Кавелашвили инаугурирован

Михаил Кавелашвили принес президентскую присягу и вступил в должность главы государства в Грузии. Саломе Зурабишвили покидает президентский дворец.
В воскресенье, 29 декабря, в Тбилиси состоялась церемония инаугурация Михаила Кавелашвили.
В ходе мероприятия, прошедшего в зале пленарных заседаний парламента, новый глава государства принес присягу.
"Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества"
– Михаил Кавелашвили
На церемонии присутствовали члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и церкви.